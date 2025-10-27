Фицо заявил, что Словакия не поддерживает военные проекты ЕС по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что Словакия не намерена становиться частью финансовых программ, связанных с военными расходами и управлением войной.

Также Фицо добавил, что страна должна сосредоточиться на защите собственных интересов и экономической стабильности.

Он пояснил, что участие в подобных инициативах противоречит позиции нового правительства, ориентированной на внутренние приоритеты, а не на внешнеполитические конфликты.

Критика санкций и решения по активам РФ

Премьер также подверг критике санкции Евросоюза против России. По его мнению, ограничительные меры приносят больше ущерба странам Европы, чем Москве.

Фицо отдельно назвал "большой ошибкой" решение ЕС передать Украине 140 миллиардов евро, полученных от замороженных российских активов.

Он отметил, что подобные шаги подрывают доверие к международной финансовой системе и создают рискованную практику, способную негативно сказаться на экономической безопасности Европы.

Контекст ситуации

Заявление Фицо прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в Евросоюзе о расширении программ военной и экономической поддержки Украины. Отказ Словакии участвовать в этих инициативах отражает стремление Братиславы придерживаться более сдержанной и прагматичной политики в отношении войны и взаимодействия с Россией.