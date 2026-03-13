RU

Фицо призвали не ехать в Киев: в правительстве Словакии назвали странную причину

Фицо призвали не ехать в Киев: в правительстве Словакии назвали странную причину

13:15 13.03.2026 Пт
2 мин
Посольство Украины в Словакии жестко ответило на упреки
aimg Елена Чупровская
Фото: министр сельского хозяйства Словакии Ричард Такач (facebook.com)

В правительстве Словакии публично призвали премьера Роберта Фицо отказаться от поездки в Украину, куда его пригласил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Dennik, об этом заявил министр сельского хозяйства Словакии Ричард Такач.

Читайте также: Словакия хочет снять санкции с двух российских олигархов

Что сказал министр

По словам Такача, в Украине якобы "есть люди, способные застрелить" словацкого премьера. Именно поэтому он считает, что Фицо не должен ехать в Киев.

Такач сделал заявление после слов президента Украины Владимира Зеленского о венгерском премьере Викторе Орбане. Тот блокирует выделение помощи Украине от Евросоюза. В частности, Зеленский заявлял, что даст адрес Виктора Орбана бойцам ВСУ, если тот дальше будет блокировать кредит.

Реакция посольства Украины

Посольство Украины в Братиславе назвало слова Такача манипулятивными и оторванными от реальности - об этом пишет Aktuality.

В посольстве напомнили: с начала полномасштабного вторжения Украину безопасно посетили сотни мировых лидеров, министров и иностранных делегаций - и не только в Киеве, но и в прифронтовых районах и на деоккупированных территориях.

Среди словацких гостей были тогдашний премьер Эдуард Гегер и бывшая президент Зузана Чапутова. Фицо же в свое время приезжал только в Ужгород.

Ранее Зеленский звонил Фицо и приглашал его посетить Украину. В частности, для обсуждения функционирования нефтепроводом "Дружба".

Словацкий премьер заявил, что встреча с президентом Украины состоится - но только после того, как Братислава согласует позицию с Еврокомиссией и Венгрией по транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Фицо также призвал ЕС вместе со Словакией давить на Киев, чтобы тот возобновил прокачку и разрешил инспекцию на месте.

По его мнению, отказ Зеленского вредит всему Евросоюзу и подрывает поддержку Украины в ряде стран.

