Фицо пригрозил заблокировать новые санкции ЕС против России и назвал условие

"Мы не можем настаивать на санкциях любой ценой. Может наступить момент, когда мы скажем, что мы не согласны, или я думаю, что это противоречит мирным шагам, которые предпринимаются в настоящее время. Если мы воспримем попытку ввести дальнейшие санкции как нечто, подрывающее мирный процесс, мы готовы наложить на них вето", - рассказал Фицо во время выступления в европейском комитете словацкого парламента.

Премьер предположил, что санкционный список ЕС, в который входят более 2400 человек и организаций, может быть сокращен в ближайшие недели или месяцы.

По его мнению, для Евросоюза и стран, которые составляют его основу, "очень опасно", если блок "останется единственным, кто хочет воевать". Но он добавил, что не может помешать другим европейским странам предоставлять Украине военную помощь.

Также Фицо заявил, что не поддерживает участие словацких солдат в потенциальной миротворческой миссии в Украине. Он считает, что миротворческие силы должны состоять только из солдат тех стран, которые не являются непосредственными соседями Украины и России.

"Словакия не заинтересована в такой миссии", - рассказал премьер.

Стоит заметить, что для введения новых санкций против РФ необходим консенсус среди всех 27 стран Евросоюза.