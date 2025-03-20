Фіцо пригрозив заблокувати нові санкції ЄС проти Росії і назвав умову

"Ми не можемо наполягати на санкціях за будь-яку ціну. Може настати момент, коли ми скажемо, що ми не згодні, або я думаю, що це суперечить мирним крокам, які робляться в даний час. Якщо ми сприймемо спробу запровадити подальші санкції як щось, що підриває мирний процес, ми готові накласти на них вето", - розповів Фіцо під час виступу в європейському комітеті словацького парламенту.

Прем'єр припустив, що санкційний список ЄС, до якого входять понад 2400 осіб і організацій, може бути скорочено найближчими тижнями або місяцями.

На його думку, для Євросоюзу і країн, які складають його основу, "дуже небезпечно", якщо блок "залишиться єдиним, хто хоче воювати". Але він додав, що не може перешкодити іншим європейським країнам надавати Україні військову допомогу.

Також Фіцо заявив, що не підтримує участь словацьких солдатів у потенційній миротворчій місії в Україні. Він вважає, що миротворчі сили повинні складатися тільки з солдатів тих країн, які не є безпосередніми сусідами України і Росії.

"Словаччина не зацікавлена в такій місії", - розповів прем'єр.

Варто зауважити, що для введення нових санкцій проти РФ необхідний консенсус серед усіх 27 країн Євросоюзу.