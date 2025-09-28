ua en ru
Фицо примкнул к "восстанию" Орбана против Трампа: о чем речь

Воскресенье 28 сентября 2025 22:06
Фицо примкнул к "восстанию" Орбана против Трампа: о чем речь Фото: Виктор Орбан и Роберт Фица (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Словакии Роберт Фицо встретились на границе двух стран. Сегодня, 28 сентября, они в очередной раз сделали циничные заявления по поводу покупки российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Никто не должен указывать нам, где брать газ и нефть. Потому что согласно международному праву, это суверенное государство, которое само определяет свой энергетический баланс", - сказал Фицо.

Кроме того, он поддержал точку зрения Орбана, назвав стремление ЕС прекратить поставки российской энергетики "политическим и идеологическим решением". По его словам, это решение сильнее всего ударит не только по Словакии и Венгрии, но и нанесет ущерб всей Европе.

Также оба утверждают, что отказ от поставок по трубопроводу "Дружба" экономически и технически нецелесообразен, так как отсутствие выхода к морю ограничивает их возможности по снижению зависимости от российских энергоносителей.

Bloomberg отмечает, что этот момент вызывает у них разногласия с ЕС и США, которые рассматривают возможность более жестких мер по оставшемуся экспорту сырой нефти из РФ.

Орбан выступил против Трампа

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским допустил, что может призвать Венгрию отказаться от закупок российской нефти.

Вскоре, между Орбаном и Трампом состоялся телефонный разговор. Во время беседы премьер сказал президенту, что Венгрия не намерена отказывается от дешевых российских энергоресурсов.

Как писало Bloomberg, Будапешт не готов выполнить требование США.

Российская Федерация НАФТА Венгрия Роберт Фицо Виктор Орбан
