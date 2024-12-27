Добивают свои же. Россия делает все, чтобы солдаты КНДР не попадали в плен, - Зеленский

Российские оккупанты и северокорейские надзиратели пытаются не допустить попадания в плен солдат КНДР. Бывали случаи, когда их добивали свои же.

Глава государства рассказал, что провел сегодня заседание Ставки верховного главнокомандующего. Отдельно о ситуации на фронте докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам Зеленского, наиболее жесткая ситуация наблюдается на Донецких направлениях. Также Сырский рассказывал о ситуации в Запорожской, Херсонской и Курской областях. В частности, о боях при участии северокорейских солдат.

"У них много потерь. Очень. И мы видим, что российские военные и северокорейские надзиратели вообще не заинтересованы в выживании этих корейцев. Все у них делается так, чтобы для нас было невозможно захватить корейцев в плен - их свои же добивают, есть такие факты. И в штурмы россияне их посылают так, чтобы у них было минимум защиты", - добавил президент.

Он подтвердил, что украинским защитникам удалось взять в плен нескольких северокорейских солдат. Но они были настолько тяжело ранены, что их не удалось реанимировать.

"Это одно из проявлений безумия, на которое способны диктатуры. Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе. И на это могут повлиять, в частности, и соседи Кореи, в частности, Китай. Если Китай искренен в своих заявлениях, что война не должна расширяться, необходимо соответствующее влияние на Пхеньян", - подчеркнул Зеленский.