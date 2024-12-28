Фицо угрожает Украине, а США ввели санкции против Иванишвили: новости за 27 декабря

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину. Тем временем США ввели финансовые санкции против основателя правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 27 декабря, - в материале РБК-Украина .

Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину. Таким образом он хочет отомстить за отказ Киева транзитировать российский газ в Европу.

"После 1 января мы оценим ситуацию и возможные взаимные меры против Украины. В случае необходимости мы прекратим поставки электроэнергии, которая крайне необходима Украине во время отключений сети", - сказал Фицо.

США ввели санкции против основателя правящей в Грузии партии "Грузинская мечта"

Соединенные Штаты Америки ввели финансовые санкции против основателя и почетного председателя правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", экс-премьера страны, миллиардера Бидзины Иванишвили.

Как сказано в заявлении Минфина США, все активы Иванишвили, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся в собственности или под контролем американских лиц, будут заблокированы. Также отмечается, что решение о санкциях против Иванишвили принято на основании указа №14024, изданного президентом Джо Байденом 15 апреля 2021 года, в ответ на "вредные действия Российской Федерации".

Это значит, что под него подпадают лица, которые "совершают действия, подрывающие демократические институты и ценности, а также участвуют в международной коррупции".

По словам госсекретаря США Энтони Блинкен, Штаты внесли Иванишвили в санкционный список за "подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в пользу России".

В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки объявят о новом пакете военной помощи Украине. Это произойдет в ближайшие дни.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, но не уточнил, когда именно США планируют объявить новый пакет военной помощи, а также какое конкретно вооружение в него войдет.

Позже СМИ сообщили, что следующий пакет помощи Украине от США будет размером 1,25 млрд долларов.

Он будет включать значительное количество боеприпасов, в том числе для NASAMS, и системы противовоздушной обороны HAWK. Также в пакете будут ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Учителя с 1 января будут получать ежемесячную доплату "на руки"

Украинские учителя с начала следующего года будут получать доплату к заработной плате. А уже с сентября она удвоится.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что правительство приняло сразу несколько проектов для развития образования. Одна из таких программ - "Учительская доплата".

"Сегодня распределяем субвенцию в размере 4,6 млрд гривен на первое полугодие следующего года, чтобы с января все украинские учителя начали получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 1000 гривен "на руки" после уплаты налогов. С 1 сентября это будет уже 2000 гривен "на руки", - рассказал Шмыгаль.

ВСУ взяли в плен солдата КНДР в Курской области

Разведка Южной Кореи подтвердила данные о взятии украинскими военными в плен раненого северокорейского солдата в Курской области. Накануне вечером соответствующая информация о захвате бойца КНДР в плен появилась на украинских медиаресурсах.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты и северокорейские надзиратели стараются не допустить попадания в плен солдат КНДР. Бывали случаи, когда их добивали свои же.

Чиновника КГГА разоблачили на оформлении фейковой инвалидности

Правоохранители разоблачили чиновника Киевской городской государственной администрации на получении фейковой инвалидности. Он не только уклонялся от службы в армии, но и получал выплаты.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о директоре Департамента социальной и ветеранской политики КГГА Руслане Светлом.

Следствие установило, что в 2022 году фигурант подал в одну из районных МСЭК города Киева поддельные медицинские справки о диагнозе, который на самом деле не соответствует действительности. Также он предоставил фейковые выписки из медицинской карты, которые якобы удостоверяли его пребывание на стационарном лечении.

Чиновник безосновательно получил 2 группу инвалидности, которая не только гарантировала "бронь" от военной службы, но и позволяла ему получать выплаты по инвалидности.

Как отмечает СБУ, чиновнику насчитали почти 300 тысяч гривен социальной поддержки как для лица с инвалидностью.

Возле ТЦК в Житомирской области произошел теракт

Днем 24 декабря вблизи здания ТЦК в Житомирской области произошел теракт. Правоохранители задержали подозреваемых.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 15:30 от дежурного местного ТЦК. На месте работали следственно-оперативные группы ГУНП области и Бердичевского райотдела полиции, взрывотехники и криминалисты.

Уже на месте ЧП полицейские нашли сумку с самодельным взрывным устройством, наполненным элементами поражения из металлических шариков, и мобильный телефон.

"К счастью, он не сдетонировал. Кроме того, правоохранители обнаружили телефон, с которого, вероятно, происходила видеотрансляция и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении полиции.

Силы обороны ударили HIMARS по штабу РФ в Запорожской области

Силы обороны ликвидировали трех офицеров российской армии в Запорожской области. Оккупанты съехались на совещание и были ликвидированы HIMARS.

Сотрудники ГУР получили информацию о запланированной встрече с участием офицеров командования 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил РФ, которые участвуют в войне против Украины в Запорожской области.

"После проверки и подтверждения данных военные разведчики разработали план операции, к которой силами и средствами присоединились ОУВ "Таврия", СБС и тактическая группа "Тайфун" СБУ", - отметили в ГУР.

Как рассказали разведчики, сразу после начала полевого совещания оккупантов по скоплению российских офицеров и их транспортных средств нанесли высокоточный удар HIMARS, а после прибытия группы эвакуации захватчиков атаковали ударные дроны украинских Сил безопасности и обороны.