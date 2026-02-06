ua en ru
Фицо под угрозой? В Словакии хотят досрочных выборов

Братислава, Пятница 06 февраля 2026 22:12
Фицо под угрозой? В Словакии хотят досрочных выборов Фото: Роберт Фицо, премьер Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Словакии внепарламентская партия "Демократы" собрала необходимые 350 тысяч подписей для проведения референдума о досрочных выборах и отставке правительства Роберта Фицо.

Об этом заявил глава партии Ярослав Надь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda.

Сбор подписей продолжался с сентября 2024 года. Кроме проведения досрочных выборов, организаторы референдума выдвигают ряд требований:

  • возобновление Специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства;
  • отмена пожизненной пенсии для действующего премьера Роберта Фицо.

"Это законный инструмент демократии. 350 тысяч граждан направили правительству четкий политический сигнал, который невозможно игнорировать. Люди разочарованы, рассержены и устали от лжи и хаоса", - подчеркнул Надь.

До конца февраля партия планирует собрать еще несколько тысяч подписей "для резерва", после чего официально передаст их президенту Петеру Пеллегрини.

"Люди сыты по горло Робертом Фицо, более 70 процентов граждан Словакии крайне недовольны правительством Роберта Фицо", - отметил Надь.

Заместитель председателя партии Юрай Шелига выразил надежду, что президент не будет блокировать процесс в Конституционном суде, а прислушивается к воле граждан.

Протесты против Фицо

Напомним, в январе прошлого года более чем в 20 городах Словакии и прошли массовые акции протеста под лозунгом "Словакия - это Европа".

Организаторами митингов выступили инициатива Мир Украины и оппозиционные партии. Наиболее масштабные акции зафиксировали во втором по величине городе страны - Кошице, где на улицы вышли около 15 тысяч человек.

Участники выразили протест против курса правительства Роберта Фицо после того, как он съездил к российскому диктатору Владимиру Путину.

