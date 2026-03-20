Фитнес-трекер раскрыл военную тайну: офицер "засветил" авианосец Франции, - СМИ

18:10 20.03.2026 Пт
Смарт-часы раскрыли местонахождение флота Франции
aimg Елена Чупровская
Фото: Авианосец Франции "засветился" в сети из-за фитнес-трекера офицера (Getty Images)

Французский офицер вышел на пробежку на палубе авианосца с включенным фитнес-приложением - и случайно раскрыл местонахождение корабля всему интернету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde и Associated Press.

Что произошло

13 марта в 10:35 офицер французского флота пробежал более семи километров за 35 минут на палубе корабля. Его смарт-часы автоматически сохранили маршрут в Strava, а профиль был открыт для всех желающих.

По геолокации с тренировки Le Monde определила точное место авианосца "Шарль де Голль" - северо-запад от Кипра, примерно в 100 километрах от берегов Турции. Спутниковый снимок в тот же день подтвердил позицию корабля.

Реакция армии

Представитель французских военных полковник Гийом Верне подтвердил инцидент:

"Использование Strava, о котором сообщает Le Monde, не соответствует действующим инструкциям. Командование принимает соответствующие меры", - заявил он.

По его словам, моряки регулярно получают инструктажи о рисках подключенных устройств и геолокации.

Почему это опасно

Авианосец находится в Средиземном море не случайно. 3 марта президент Эммануэль Макрон приказал развернуть ударную группу для защиты французских и союзных интересов на фоне войны в Иране.

В состав группы входят по меньшей мере три фрегата, вспомогательное судно, 20 истребителей Rafale, два самолета разведки Hawkeye и три вертолета.

Le Monde отмечает, что предупреждала об этой уязвимости раньше - но проблема до сих пор не решена. Развертывание "Шарля де Голля" формально не было тайной, однако раскрытие точного местонахождения в режиме реального времени через публичную платформу - уже другая категория риска.

Что такое Strava и почему она опасна для военных

Strava - это популярное фитнес-приложение для смартфонов и смарт-часов, которое фиксирует маршруты тренировок и сохраняет их онлайн.

По умолчанию профили пользователей открыты для всех - любой может просмотреть, где и когда человек бегал или ездил на велосипеде.

Strava уже "сливала" охранников Путина

Это не первый резонансный случай с этим приложением. В октябре 2024 года Le Monde установила, что через открытые аккаунты в Strava можно отследить перемещение охранников сразу нескольких лидеров - президентов Франции, США и Путина.

Журналисты нашли шесть публичных аккаунтов сотрудников российской ФСО, которые охраняют диктатора.

Их маршруты, в частности во время служебных поездок, были доступны любому онлайн. Среди охраны Макрона через Strava удалось идентифицировать 12 человек, а в Секретной службе США - 26.

Генетик Александр Коляда в комментарии РБК-Украина объяснял, что фитнес-гаджеты и приложения к ним собирают гораздо больше данных, чем пользователи обычно осознают.

Смарт-часы фиксируют не только шаги - они постоянно отслеживают местонахождение, пульс и активность человека.

