"До Max тоже доберемся": Зеленский анонсировал "привет" от спецслужб в мессенджере Путина
Украина ведет разведывательную работу через Telegram в России. После того, как Москва начала ограничивать этот мессенджер, Киев уже готовится к работе с новым российским аналогом - Max.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов.
Украина работает через Telegram в России
По словам Зеленского, российские спецслужбы активно используют Telegram для работы в Украине - и Киев это отслеживает и противодействует. Но есть и обратная сторона.
"Мы также работаем через Telegram в России", - сказал президент.
Что такое Max и почему о нем заговорили
Max - это новый российский мессенджер, который Россия продвигает как альтернативу Telegram после его ограничений.
Зеленский, говорит, что уже получил доклад о сети этого сервиса. "Мы до "Макса" также доберемся", - добавил он.
Путин строит "цифровое средневековье"
Зеленский также добавил, что Россия последовательно ограничивает соцсети и мобильную связь.
"Все это для тотального контроля. Понимаем, что строит Путин в России, или почти уже построил", - сказал он.
Фото: президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал цифровую политику Кремля (инфографика РБК-Украина)
По мнению президента, Россия движется в обратном направлении - и не на десятки, а на сотни лет.
"Они в принципе могут скоро переходить на бумажную почту, на телеграф. Может, в принципе Путину это нравится. Может так он себя чувствует вновь молодым", - отметил президент.
Напомним, Max - это новый "национальный" мессенджер России, разработанный компанией VK, который Кремль принудительно внедряет в стране. Его устанавливают на все смартфоны в магазинах, переводят на него школьные чаты и требуют от жителей оккупированных территорий.
Приложение не имеет сквозного шифрования, собирает геолокацию, биометрию и даже делает фото с камеры каждые 5-10 минут - эксперты называют его инструментом слежки для ФСБ.
К тому же, Россия массово отключает интернет по примеру Китая и Ирана. В Кремле официально объясняют свои действия некой "угрозой с Запада"