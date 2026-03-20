"До Max тоже доберемся": Зеленский анонсировал "привет" от спецслужб в мессенджере Путина

17:07 20.03.2026 Пт
2 мин
Президент Украины Зеленский заявил о разведке Украины в соцсетях РФ
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина ведет разведывательную работу через Telegram в России. После того, как Москва начала ограничивать этот мессенджер, Киев уже готовится к работе с новым российским аналогом - Max.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов.

Читайте также: Россия начала блокировать Telegram на временно оккупированных территориях Украины

Украина работает через Telegram в России

По словам Зеленского, российские спецслужбы активно используют Telegram для работы в Украине - и Киев это отслеживает и противодействует. Но есть и обратная сторона.

"Мы также работаем через Telegram в России", - сказал президент.

Что такое Max и почему о нем заговорили

Max - это новый российский мессенджер, который Россия продвигает как альтернативу Telegram после его ограничений.

Зеленский, говорит, что уже получил доклад о сети этого сервиса. "Мы до "Макса" также доберемся", - добавил он.

Путин строит "цифровое средневековье"

Зеленский также добавил, что Россия последовательно ограничивает соцсети и мобильную связь.

"Все это для тотального контроля. Понимаем, что строит Путин в России, или почти уже построил", - сказал он.

&quot;До Max тоже доберемся&quot;: Зеленский анонсировал &quot;привет&quot; от спецслужб в мессенджере ПутинаФото: президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал цифровую политику Кремля (инфографика РБК-Украина)

По мнению президента, Россия движется в обратном направлении - и не на десятки, а на сотни лет.

"Они в принципе могут скоро переходить на бумажную почту, на телеграф. Может, в принципе Путину это нравится. Может так он себя чувствует вновь молодым", - отметил президент.

Напомним, Max - это новый "национальный" мессенджер России, разработанный компанией VK, который Кремль принудительно внедряет в стране. Его устанавливают на все смартфоны в магазинах, переводят на него школьные чаты и требуют от жителей оккупированных территорий.

Приложение не имеет сквозного шифрования, собирает геолокацию, биометрию и даже делает фото с камеры каждые 5-10 минут - эксперты называют его инструментом слежки для ФСБ.

К тому же, Россия массово отключает интернет по примеру Китая и Ирана. В Кремле официально объясняют свои действия некой "угрозой с Запада"

Больше по теме:
Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО