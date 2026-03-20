Фітнес-трекер розкрив військову таємницю: офіцер "засвітив" авіаносець Франції, - ЗМІ

Французький офіцер вийшов на пробіжку на палубі авіаносця з увімкненим фітнес-додатком - і випадково розкрив місцезнаходження корабля всьому інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde та Associated Pres s.

Що сталося

13 березня о 10:35 офіцер французького флоту пробіг понад сім кілометрів за 35 хвилин на палубі корабля. Його смартгодинник автоматично зберіг маршрут у Strava, а профіль був відкритий для всіх охочих.

За геолокацією з тренування Le Monde визначила точне місце авіаносця "Шарль де Голль" - північний захід від Кіпру, приблизно за 100 кілометрів від берегів Туреччини. Супутниковий знімок того ж дня підтвердив позицію корабля.

Реакція армії

Речник французьких військових полковник Гійом Верне підтвердив інцидент:

"Використання Strava, про яке повідомляє Le Monde, не відповідає чинним інструкціям. Командування вживає відповідних заходів", - заявив він.

За його словами, моряки регулярно отримують інструктажі щодо ризиків підключених пристроїв і геолокації.

Чому це небезпечно

Авіаносець перебуває в Середземному морі не випадково. 3 березня президент Еммануель Макрон наказав розгорнути ударну групу для захисту французьких та союзних інтересів на тлі війни в Ірані.

До складу групи входять щонайменше три фрегати, допоміжне судно, 20 винищувачів Rafale, два літаки розвідки Hawkeye та три гелікоптери.

Le Monde зазначає, що попереджала про цю вразливість раніше - але проблема досі не вирішена. Розгортання "Шарля де Голля" формально не було таємницею, однак розкриття точного місцезнаходження в режимі реального часу через публічну платформу - вже інша категорія ризику.

Що таке Strava і чому вона небезпечна для військових

Strava - це популярний фітнес-додаток для смартфонів і смарт-годинників, який фіксує маршрути тренувань і зберігає їх онлайн.

За замовчуванням профілі користувачів відкриті для всіх - будь-хто може переглянути, де і коли людина бігала чи їздила на велосипеді.

Strava вже "зливала" охоронців Путіна

Це не перший резонансний випадок із цим додатком. У жовтні 2024 року Le Monde встановила, що через відкриті акаунти у Strava можна відстежити переміщення охоронців одразу кількох лідерів - президентів Франції, США та Путіна.

Журналісти знайшли шістьох публічних акаунтів співробітників російської ФСО, які охороняють диктатора.

Їхні маршрути, зокрема під час службових поїздок, були доступні будь-кому онлайн. Серед охорони Макрона через Strava вдалося ідентифікувати 12 осіб, а в Секретній службі США - 26.