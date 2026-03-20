ua en ru
Пт, 20 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Фітнес-трекер розкрив військову таємницю: офіцер "засвітив" авіаносець Франції, - ЗМІ

18:10 20.03.2026 Пт
3 хв
Смартгодинник розкрив місцеперебування флоту Франції
Олена Чупровська
Фото: Авіаносець Франції "засвітився" в мережі через фітнес-трекер офіцера (Getty Images)

Французький офіцер вийшов на пробіжку на палубі авіаносця з увімкненим фітнес-додатком - і випадково розкрив місцезнаходження корабля всьому інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde та Associated Press.

Читайте також: "До Max теж доберемося": Зеленський анонсував "привіт" від спецслужб в месенджері Путіна

Що сталося

13 березня о 10:35 офіцер французького флоту пробіг понад сім кілометрів за 35 хвилин на палубі корабля. Його смартгодинник автоматично зберіг маршрут у Strava, а профіль був відкритий для всіх охочих.

За геолокацією з тренування Le Monde визначила точне місце авіаносця "Шарль де Голль" - північний захід від Кіпру, приблизно за 100 кілометрів від берегів Туреччини. Супутниковий знімок того ж дня підтвердив позицію корабля.

Реакція армії

Речник французьких військових полковник Гійом Верне підтвердив інцидент:

"Використання Strava, про яке повідомляє Le Monde, не відповідає чинним інструкціям. Командування вживає відповідних заходів", - заявив він.

За його словами, моряки регулярно отримують інструктажі щодо ризиків підключених пристроїв і геолокації.

Чому це небезпечно

Авіаносець перебуває в Середземному морі не випадково. 3 березня президент Еммануель Макрон наказав розгорнути ударну групу для захисту французьких та союзних інтересів на тлі війни в Ірані.

До складу групи входять щонайменше три фрегати, допоміжне судно, 20 винищувачів Rafale, два літаки розвідки Hawkeye та три гелікоптери.

Le Monde зазначає, що попереджала про цю вразливість раніше - але проблема досі не вирішена. Розгортання "Шарля де Голля" формально не було таємницею, однак розкриття точного місцезнаходження в режимі реального часу через публічну платформу - вже інша категорія ризику.

Що таке Strava і чому вона небезпечна для військових

Strava - це популярний фітнес-додаток для смартфонів і смарт-годинників, який фіксує маршрути тренувань і зберігає їх онлайн.

За замовчуванням профілі користувачів відкриті для всіх - будь-хто може переглянути, де і коли людина бігала чи їздила на велосипеді.

Strava вже "зливала" охоронців Путіна

Це не перший резонансний випадок із цим додатком. У жовтні 2024 року Le Monde встановила, що через відкриті акаунти у Strava можна відстежити переміщення охоронців одразу кількох лідерів - президентів Франції, США та Путіна.

Журналісти знайшли шістьох публічних акаунтів співробітників російської ФСО, які охороняють диктатора.

Їхні маршрути, зокрема під час службових поїздок, були доступні будь-кому онлайн. Серед охорони Макрона через Strava вдалося ідентифікувати 12 осіб, а в Секретній службі США - 26.

Генетик Олександр Коляда в коментарі РБК-Україна пояснював, що фітнес-гаджети й додатки до них збирають набагато більше даних, ніж користувачі зазвичай усвідомлюють.

Смарт-годинник фіксує не лише кроки - він постійно відстежує місцезнаходження, пульс і активність людини.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Франція Додаток
Новини
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО