Фирташа не выдадут США из-за ошибки прокуроров: суд Австрии закрыл 12-летнее дело

В ноябре 2024 года венская прокуратура опоздала с подачей апелляции на судебное решение. Из-за этого производство не смогли восстановить.

Прокуратура подала в суд ходатайство о восстановлении пропущенного срока, однако получила отказ.

Согласно законодательству Австрии, решение об отказе от продления срока невозможно обжаловать. По этой причине это решение, скорее всего, станет последним в деле Фирташа.

Что известно о деле Фирташа

Напомним, Фирташ более семи лет находится под угрозой экстрадиции в США по делу о коррупции при попытке продажи титана в Индии.

Еще в марте 2014 года австрийская полиция задержала Дмитрия Фирташа в Вене по запросу ФБР США по подозрению во взяточничестве и преступном сговоре. Однако через несколько дней он вышел под залог в 125 млн евро.

Соединенные Штаты обвинили Фирташа и нескольких партнеров из Индии, Шри-Ланки, Венгрии и Украины в коррупционной схеме для получения доступа к титановым месторождениям.