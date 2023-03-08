ua ru
Ср, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Немецкий производитель шин Continental планирует уйти с российского рынка

Новина українською →
Россия, Среда 08 марта 2023 16:05
Немецкий производитель шин Continental планирует уйти с российского рынка Фото: Немецкий производитель шин Continental планирует уйти с российского рынка (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкая компания Continental, занимающаяся производством шин и автокомпонентов, хочет продать свой бизнес в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Война в Украине - это также причина, по которой мы работаем над контролируемым выходом с российского рынка", - говорится в сообщении.

Компания планирует продать все свои бизнес-активы в РФ, в том числе и завод в Калуге.

Continental AG

Немецкий производитель шин и автокомпонентов. Компания занимает 2-е место в Европе и 4-е место на мировом рынке по производству шин. Заводы компании расположены в Германии, Бельгии, Чили, Франции, Великобритании, Португалии, Швеции, Люксембурге, Чехии, Турции, Испании и США. Continental в 2005 году произвела 10,6 млн шин для легковых автомобилей и 6,7 млн – для грузовых.

Напомним, что год назад производитель шин Continental приостановил производство и бизнес в России.

С начала полномасштабной войны в Украине только 9% из почти полутора тысяч мировых компаний вышли с российского рынка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Санкции против России Война в Украине
NEWS
Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу