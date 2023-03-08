Немецкий производитель шин Continental планирует уйти с российского рынка
Немецкая компания Continental, занимающаяся производством шин и автокомпонентов, хочет продать свой бизнес в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.
"Война в Украине - это также причина, по которой мы работаем над контролируемым выходом с российского рынка", - говорится в сообщении.
Компания планирует продать все свои бизнес-активы в РФ, в том числе и завод в Калуге.
Continental AG
Немецкий производитель шин и автокомпонентов. Компания занимает 2-е место в Европе и 4-е место на мировом рынке по производству шин. Заводы компании расположены в Германии, Бельгии, Чили, Франции, Великобритании, Португалии, Швеции, Люксембурге, Чехии, Турции, Испании и США. Continental в 2005 году произвела 10,6 млн шин для легковых автомобилей и 6,7 млн – для грузовых.
Напомним, что год назад производитель шин Continental приостановил производство и бизнес в России.
С начала полномасштабной войны в Украине только 9% из почти полутора тысяч мировых компаний вышли с российского рынка.
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