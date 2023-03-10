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Немецкий производитель подшипников Schaeffler планирует продать свой бизнес в РФ

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Россия, Пятница 10 марта 2023 21:57
Немецкий производитель подшипников Schaeffler планирует продать свой бизнес в РФ Фото: Schaeffler (facebook.com/SchaefflerGroup)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкий производитель автозапчастей Schaeffler намерен продать свой бизнес в России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на годовой отчет компании.

Его продадут через холдинг, контролируемый членом наблюдательного совета компании, австрийский предприниматель Зигфрид Вольф.

Стоимость сделки может составить 10 млн евро. Речь идет о заводе, на котором работают около 150 сотрудников. В годовом отчете отмечается, что договор с ним был заключен еще 29 декабря 2022, но соглашение еще должны одобрить российские власти.

Ранее сообщалось, что гендиректор "ПромАвтоКонсалта" Роман Вовк предложил экономическому советнику президента России Владимиру Путину использовать детали производства Schaeffler в автомобилях российского автопроизводителя "ГАЗ", ранее попавшего под западные санкции. Речь, в частности, об использовании запчастей в моделях, применяемых для военных перевозок.

Напомним, что германская компания Continental, занимающаяся производством шин и автокомпонентов, хочет продать свой бизнес в РФ.

Австрийская компания Swarovski намерена полностью прекратить свою деятельность в России.

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