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Австрийский производитель украшений Swarovski полностью прекратит свою деятельность в РФ

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Россия, Четверг 09 марта 2023 17:31
Австрийский производитель украшений Swarovski полностью прекратит свою деятельность в РФ Фото: Swarovski (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Австрийская компания Swarovski намерена полностью прекратить свою деятельность в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора компании Алексиса Назарда, приводимое Trend.

"Мы пришли к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу замороженную деятельность в России", - говорится в заявлении.

По его словам, уход компании с российского рынка будет организован и осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения.

Назард не уточнил, когда произойдет полный выход компании Swarovski из России. Swarovski временно закрыла свои магазины в России и приостановила онлайн-продажу своей продукции в РФ в марте 2022 года.

Swarovski

Австрийская компания, специализирующаяся на производстве украшений из стекла (хрусталя). Компания также производит оптическое оборудование и готовые светильники и люстры.

Вся продукция под брендом Swarovski производится компанией Swarovski AG, основные производственные мощности и головной офис, расположенные в Австрии в городе Ваттенс. Группа Swarovski также включает в себя подразделения Tyrolit (производство абразивных и режущих материалов), Swareflex (отражательные и люминесцентные дорожные знаки), Signity (производство синтетических драгоценных камней) и Optik (оптические инструменты).

Напомним, что германская компания Continental, занимающаяся производством шин и автокомпонентов, хочет продать свой бизнес в РФ.

Японская компания Yanmar Holdings с апреля полностью прекратит свою деятельность на российском рынке.

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