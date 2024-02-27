Финская компания хочет компенсаций от РФ после ареста Путиным ее активов

Отмечается, что начало арбитражного разбирательства произошло из-за нарушения Российской Федерацией своих обязательств по инвестиционным договорам по двусторонним инвестиционным договорам, которые Россия заключила с Нидерландами и Швецией.

В июле 2023 года Fortum направила в Российскую Федерацию уведомление о споре, что стало первыми шагами, необходимыми для арбитражного разбирательства.

Однако Российская Федерация не смогла участвовать в каких-либо переговорах по урегулированию спора с Fortum. Компания будет требовать компенсацию стоимости своих акций в ПАО "Фортум" и инвестиций в России, что составляет несколько миллиардов евро.

Указ Путина

25 апреля диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих немецкому концерну Uniper, и 98,23% акций "Фортума", которыми владеет финская группа Fortum, "передаются" во временное управление Росмайну.

В компании отметили, что экспроприация российских активов привела к полной финансовой деконсолидации и обесцениванию этих активов, как сообщается в результатах Fortum за второй квартал 2023 года.

Впоследствии российские активы были полностью отделены от "Фортум", а новое руководство, назначенное правительством России, переименовало ПАО "Фортум" в "Форвард Энерго".

Конфискация активов Путиным

Еще осенью Европейская комиссия предлагала ввести санкции против россиян, отбиравших активы иностранных компаний, таких как Carlsberg, Adidas и Danone.

А недавно Путин решил начать охоту за российскими активами, когда-то принадлежавшими Российской империи или СССР.