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Финская компания хочет компенсаций от РФ после ареста Путиным ее активов

Архивное фото: диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Финская компания Fortum возбудила арбитражное разбирательство против Российской Федерации и будет требовать компенсацию за незаконный арест своих активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что начало арбитражного разбирательства произошло из-за нарушения Российской Федерацией своих обязательств по инвестиционным договорам по двусторонним инвестиционным договорам, которые Россия заключила с Нидерландами и Швецией.

В июле 2023 года Fortum направила в Российскую Федерацию уведомление о споре, что стало первыми шагами, необходимыми для арбитражного разбирательства. 

Однако Российская Федерация не смогла участвовать в каких-либо переговорах по урегулированию спора с Fortum. Компания будет требовать компенсацию стоимости своих акций в ПАО "Фортум" и инвестиций в России, что составляет несколько миллиардов евро.

Указ Путина

25 апреля диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих немецкому концерну Uniper, и 98,23% акций "Фортума", которыми владеет финская группа Fortum, "передаются" во временное управление Росмайну. 

В компании отметили, что экспроприация российских активов привела к полной финансовой деконсолидации и обесцениванию этих активов, как сообщается в результатах Fortum за второй квартал 2023 года. 

Впоследствии российские активы были полностью отделены от "Фортум", а новое руководство, назначенное правительством России, переименовало ПАО "Фортум" в "Форвард Энерго".

Конфискация активов Путиным

Еще осенью Европейская комиссия предлагала ввести санкции против россиян, отбиравших активы иностранных компаний, таких как Carlsberg, Adidas и Danone.

А недавно Путин решил начать охоту за российскими активами, когда-то принадлежавшими Российской империи или СССР.

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