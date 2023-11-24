ЕС хочет ввести санкции против лиц, которые в РФ отбирали Carlsberg и Adidas, - Politico

Европейская комиссия предлагает ввести санкции против россиян, которые отбирали активы иностранных компаний, таких как Carlsberg, Adidas и Danone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Кремль забрал под свой контроль активы иностранных компаний и поставил временных руководителей.

Ранее ЕС не имел возможности наказать людей, которые нажились на конфискациях активов. Однако это может измениться, если правительства Евросоюза одобрит последние планы санкций Еврокомиссии.

Сколько западных активов было арестовано в РФ

Согласно тексту, который обсуждали представители ЕС в прошлую пятницу, Евросоюз сможет преследовать людей или организации, которые "зарабатывают на принудительной передаче собственности или контроля над организациями, созданными в России, которые ранее принадлежали или контролировались лицами Евросоюза".

Российские пропагандистские СМИ сообщали, что с февраля 2022 года российское государство арестовало 93 иностранных предприятия и завладело принадлежащими Западу активами на сумму более 400 миллионов долларов.

Новые государственные компании обычно передаются в руки приспешников Кремля. Одним из примеров является 32-летний Якуб Закриев - родственник главы Чечни Рамзана Кадырова, который был назначен главой как Danone, так и российского подразделения Carlsberg.

Санкции против России

Европейский союз уже одобрил 11 пакетов санкций против Российской Федерации. Под ограничения попали, к примеру, продукты, которые можно употреблять в производстве орудия. В частности, в санкции внесли физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций , включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

Недавно Евросоюз совместно с Еврокомиссией представили Совету ЕС свои предложения по 12-му пакету санкций против России.