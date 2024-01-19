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Путин поручил чиновникам искать по всему миру активы Российской империи и СССР

Пятница 19 января 2024 15:36
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Путин поручил чиновникам искать по всему миру активы Российской империи и СССР Архивное фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский диктатор Владимир Путин решил начать охотиться за российскими активами, которые когда-то принадлежали Российской империи или СССР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Поздно вечером в четверг Путин опубликовал приказ, согласно которому было выделено финансирование для подразделения, которое будет проводить поиски недвижимости за рубежом и обеспечивать регистрацию прав собственности России.

В документе не указывается размер бюджета и какое имущество разыскивается.

"Хотя непонятно, что послужило причиной этого приказа, интерес Путина к бывшим имперским владениям вряд ли ослабит беспокойство по поводу его амбиций среди соседних государств после того, как вторжение России в Украину подорвало европейскую безопасность", - пишет издание.

Какие страны входили в зону влияния СССР и Российской империи

Издание пишет, что на пике своего развития Российская империя распространялась на территории современной Польши и стран Балтии, а также Финляндии. Она распалась в начале 20 века.

Советский Союз, образованный в 1922 году, занимал большую часть бывшей территории империи, за исключением Польши и Финляндии, пока не распался в 1991 году.

Путин и российские чиновники угрожают другим странам

В начале декабря российский диктатор Владимир Путин начал угрожать Латвии. Причиной для этого стали якобы "притеснения русскоговорящего населения".

ПозжеПутин набросился с угрозами на Финляндию из-за вступления страны в НАТО. Он утверждает, что РФ направит на финскую границу войска.

В конце декабря постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в случае возникновения конфронтации с НАТО Финляндия может пострадать первой.

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