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Фінська компанія хоче компенсацій від РФ після арешту Путіним її активів

Архівне фото: диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Фінська компанія Fortum порушила арбітражний розгляд проти Російської Федерації і вимагатиме компенсацію за незаконний арешт своїх активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що початок арбітражного розгляду відбувся через порушення Російською Федерацією своїх зобов'язань за інвестиційними договорами за двосторонніми інвестиційними договорами, які Росія уклала з Нідерландами та Швецією.

У липні 2023 року Fortum надіслала в Російську Федерацію повідомлення про спір, що стало першими кроками, необхідними для арбітражного розгляду. 

Однак Російська Федерація не змогла брати участь у будь-яких переговорах щодо врегулювання спору з Fortum. Компанія вимагатиме компенсацію вартості своїх акцій у ПАТ "Фортум" та інвестицій у Росії, що становить кілька мільярдів євро.

Указ Путіна

25 квітня диктатор Володимир Путін підписав указ, згідно з яким 83,73% акцій "Юніпро", що належать німецькому концерну Uniper, і 98,23% акцій "Фортума", якими володіє фінська група Fortum, "передаються" в тимчасове управління Росмайну. 

У компанії зазначили, що експропріація російських активів призвела до повної фінансової деконсолідації та знецінення цих активів, як повідомляється в результатах Fortum за другий квартал 2023 року. 

Згодом російські активи були повністю відокремлені від "Фортум", а нове керівництво, призначене урядом Росії, перейменувало ПАТ "Фортум" у "Форвард Енерго".

Конфіскація активів Путіним

Ще восени Європейська комісія пропонувала запровадити санкції проти росіян, які відбирали активи іноземних компаній, таких як Carlsberg, Adidas і Danone.

А нещодавно Путін вирішив почати полювати за російськими активами, які колись належали Російській імперії або СРСР.

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