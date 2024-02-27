Фінська компанія хоче компенсацій від РФ після арешту Путіним її активів

Зазначається, що початок арбітражного розгляду відбувся через порушення Російською Федерацією своїх зобов'язань за інвестиційними договорами за двосторонніми інвестиційними договорами, які Росія уклала з Нідерландами та Швецією.

У липні 2023 року Fortum надіслала в Російську Федерацію повідомлення про спір, що стало першими кроками, необхідними для арбітражного розгляду.

Однак Російська Федерація не змогла брати участь у будь-яких переговорах щодо врегулювання спору з Fortum. Компанія вимагатиме компенсацію вартості своїх акцій у ПАТ "Фортум" та інвестицій у Росії, що становить кілька мільярдів євро.

Указ Путіна

25 квітня диктатор Володимир Путін підписав указ, згідно з яким 83,73% акцій "Юніпро", що належать німецькому концерну Uniper, і 98,23% акцій "Фортума", якими володіє фінська група Fortum, "передаються" в тимчасове управління Росмайну.

У компанії зазначили, що експропріація російських активів призвела до повної фінансової деконсолідації та знецінення цих активів, як повідомляється в результатах Fortum за другий квартал 2023 року.

Згодом російські активи були повністю відокремлені від "Фортум", а нове керівництво, призначене урядом Росії, перейменувало ПАТ "Фортум" у "Форвард Енерго".

Конфіскація активів Путіним

Ще восени Європейська комісія пропонувала запровадити санкції проти росіян, які відбирали активи іноземних компаній, таких як Carlsberg, Adidas і Danone.

А нещодавно Путін вирішив почати полювати за російськими активами, які колись належали Російській імперії або СРСР.