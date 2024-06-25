Финская госкомпания прекратит импорт российского сжиженного газа

"Gasum соблюдает все санкции, введенные ЕС, и не будет закупать и импортировать российский СПГ с 26 июля", - отметили в Gasum.

В компании добавили, что санкции Евросоюза не позволяют расторгнуть контракт с "Газпромом" на поставки СПГ, но они являются форс-мажорным обстоятельством, которое препятствует покупке или импорту российского СПГ для автономных терминалов.

Как пишет Reuters, долгосрочный контракт между Gasum и "Газпромом" был заключен еще до 2022 года по так называемому соглашению "бери или плати" (он обязывает финскую компанию платить за законтрактованный газ независимо от того, использует она его или нет).

Журналисты уточняют, что без санкций у Gasum не было законных оснований прекратить закупки.