Фінська держкомпанія припинить імпорт російського скрапленого газу

"Gasum дотримується всіх санкцій, введених ЄС, та не закуповуватиме і імпортуватиме російський СПГ з 26 липня", - зазначили в Gasum.

У компанії додали, що санкції Євросоюзу не дозволяють розірвати контракт із "Газпромом" на постачання СПГ, але вони є форс-мажорною обставиною, яка перешкоджає купівлі або імпорту російського СПГ для автономних терміналів.

Як пише Reuters, довгостроковий контракт між Gasum і "Газпромом" було укладено ще до 2022 року за так званою угодою "бери або плати" (вона зобов'язує фінську компанію платити за законтрактований газ незалежно від того, чи використовує вона його чи ні).

Журналісти уточнюють, що без санкцій у Gasum не було законних підстав припинити закупівлю.