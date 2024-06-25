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Финская госкомпания прекратит импорт российского сжиженного газа

Хельсинки, Вторник 25 июня 2024 16:20
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Финская госкомпания прекратит импорт российского сжиженного газа Фото: компания Gasum перестанет импортировать российский СПГ (flickr by Franz Airiman)
Автор: Иван Носальский

Финская государственная энергетическая компания Gasum, которая является ключевым поставщиком в страны Скандинавии, с конца июля прекратит закупку и импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сказано в заявлении компании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Gasum соблюдает все санкции, введенные ЕС, и не будет закупать и импортировать российский СПГ с 26 июля", - отметили в Gasum.

В компании добавили, что санкции Евросоюза не позволяют расторгнуть контракт с "Газпромом" на поставки СПГ, но они являются форс-мажорным обстоятельством, которое препятствует покупке или импорту российского СПГ для автономных терминалов.

Как пишет Reuters, долгосрочный контракт между Gasum и "Газпромом" был заключен еще до 2022 года по так называемому соглашению "бери или плати" (он обязывает финскую компанию платить за законтрактованный газ независимо от того, использует она его или нет).

Журналисты уточняют, что без санкций у Gasum не было законных оснований прекратить закупки.

Санкции против России

Напомним, вчера, 24 июня, Евросоюз утвердил уже 14-й пакет санкций против России. Он, в частности, предусматривал ограничения на покупку или импорт российского СПГ через терминалы Евросоюза, не подключенные к газовой сети ЕС.

Такой пункт инициировали Швеция и Финляндия, чтобы аннулировать некоторые контракты на поставку российского СПГ.

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