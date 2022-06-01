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НАТО скликає зустріч Туреччини, Фінляндії та Швеції щодо конфлікту між країнами

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Вашингтон, Середа 01 червня 2022 19:37
НАТО скликає зустріч Туреччини, Фінляндії та Швеції щодо конфлікту між країнами Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Генсек НАТО Єнс Столтенберг проведе у Брюсселі зустріч з дипломатами Туреччини, Фінляндії та Швеції. Під час переговорів сторони порушать питання розширення Альянсу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC, про це генсек НАТО заявив під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Ми повинні враховувати стурбованість у сфері безпеки всіх союзників по Альянсу. З цією метою я скликаю зустріч у Брюсселі високопосадовців трьох країн найближчими днями", - заявив Столтенберг.

При цьому Блінкен зазначив, що в НАТО існує "широкий консенсус" щодо швидкого вступу Швеції та Фінляндії до Альянсу.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що Туреччина закликала Швецію переглянути своє ставлення до терористичних організацій та зняти ембарго на експорт зброї для того, щоб стати частиною НАТО.

Також ми писали, що, за словами Ердогана, влада Фінляндії та Швеції не виконала головних вимог Туреччини для вступу до Північноатлантичного альянсу.

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НАТО Єнс Столтенберг Швеція Турция Финляндия
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