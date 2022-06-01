НАТО скликає зустріч Туреччини, Фінляндії та Швеції щодо конфлікту між країнами

Генсек НАТО Єнс Столтенберг проведе у Брюсселі зустріч з дипломатами Туреччини, Фінляндії та Швеції. Під час переговорів сторони порушать питання розширення Альянсу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC, про це генсек НАТО заявив під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Ми повинні враховувати стурбованість у сфері безпеки всіх союзників по Альянсу. З цією метою я скликаю зустріч у Брюсселі високопосадовців трьох країн найближчими днями", - заявив Столтенберг. При цьому Блінкен зазначив, що в НАТО існує "широкий консенсус" щодо швидкого вступу Швеції та Фінляндії до Альянсу.