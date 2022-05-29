Вступ до НАТО. Туреччина очікує від Фінляндії та Швеції кроків по боротьбі з тероризмом

Туреччина очікує від урядів Фінляндії та Швеції конкретних кроків, що стосуються протидії терористичним організаціям. Від цього залежать нові переговори між країнами щодо вступу до НАТО.

"У генсека НАТО є деякі ініціативи і наміри. Також є бажання провести зустріч в рамках НАТО. Відверто кажучи, ми не проводимо зустрічі тільки для того, щоб провести зустріч. Якщо ми хочемо домогтися результатів, ми очікуємо, що дві делегації дадуть відповідь у цьому (з приводу терористичних організацій, - ред.) напрямку, оскільки ми прагнемо до процесу, який включає конкретні кроки, орієнтовані на результат", - заявив він.

Калим підкреслив, що Анкара і партнери продовжують переговори на різних рівнях.