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Вступ до НАТО. Туреччина очікує від Фінляндії та Швеції кроків по боротьбі з тероризмом

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Анкара, Неділя 29 травня 2022 12:35
Вступ до НАТО. Туреччина очікує від Фінляндії та Швеції кроків по боротьбі з тероризмом Фото: офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин (twitter.com/ikalin1)
Автор: Валерія Поліщук

Туреччина очікує від урядів Фінляндії та Швеції конкретних кроків, що стосуються протидії терористичним організаціям. Від цього залежать нові переговори між країнами щодо вступу до НАТО.

Про це заявив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

"У генсека НАТО є деякі ініціативи і наміри. Також є бажання провести зустріч в рамках НАТО. Відверто кажучи, ми не проводимо зустрічі тільки для того, щоб провести зустріч. Якщо ми хочемо домогтися результатів, ми очікуємо, що дві делегації дадуть відповідь у цьому (з приводу терористичних організацій, - ред.) напрямку, оскільки ми прагнемо до процесу, який включає конкретні кроки, орієнтовані на результат", - заявив він.

Калим підкреслив, що Анкара і партнери продовжують переговори на різних рівнях.

"У рамках всього цього буде відповідно формуватися календар, формат і рівень наступної зустрічі. Це процес. Якщо вони зроблять позитивні кроки, цей процес піде позитивно. Ми не відчуваємо цейтноту. Ми не турбуємося про те, що "давайте вирішимо це питання за кілька тижнів, щоб НАТО дійшло до саміту". Ми хочемо побачити, якими будуть конкретні кроки", - додав він.

Раніше Туреччина відмовилася негайно підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу через їхню лояльність до Робітничої партії Курдистану. Турецька влада вважає її членів терористами.

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