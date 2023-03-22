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В Финляндии задержали судно с удобрениями российского подсанкционного олигарха, - Yle

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Россия, Среда 22 марта 2023 21:32
В Финляндии задержали судно с удобрениями российского подсанкционного олигарха, - Yle Фото: в Финляндии задержали судно с удобрениями российского подсанкционного олигарха (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

Российское грузовое судно "Smew" было задержано финскому порту Котка. Оно должно было перевозить удобрения компании подсанкционного российского олигарха.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По данным издания, в судно должны были загрузить удобрения, производимые компанией российского олигарха из санкционного списка ЕС. Однако о каком именно олигархе идет речь - официально не сообщается.

Предварительно объем груза удобрений составляет 20 тысяч тонн. Его стоимость по текущим ценам мирового рынка оценивается в 10-12 миллионов евро.

"В сотрудничестве с властями мы обнаружили, что на борту было удобрение, которое, вероятно, принадлежало лицу, включенному в санкционный список ЕС. Согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены, если они обнаружены", - рассказала руководитель группы по вопросам санкций МИД. Финляндии Пиа Сариваара.

В настоящее время "Smew" находится вне порта. Судно ожидает подтверждения того, может ли временно арестованный груз получить разрешение на вывоз из страны.

как рассказала Сариваара, вероятнее всего груз продолжит свой путь после растаможки. В Финляндии он может быть пропущен в случае, если он направляется в третью страну и ему необходимо обеспечить производство продуктов питания.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Совет министров Болгарии одобрил отступление от санкций ЕС против РФ, запрещающих ввоз определенных деталей, материалов и услуг для Козлодуйской АЭС.

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