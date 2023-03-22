У Фінляндії затримали судно з добривами російського підсанкційного олігарха, - Yle

Російське вантажне судно "Smew" було затримано фінському порту Котка. Воно мало перевозити добрива компанії підсанкційного російського олігарха.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yle .

За даними видання, у судно мали завантажити добрива, які виробляє компанія російського олігарха із санкційного списку ЄС. Однак про якого саме олігарха йдеться - офіційно не повідомляється.

Попередньо, обсяг вантажу добрив становить 20 тисяч тонн. Його вартість за поточними цінами світового ринку оцінюється в 10-12 мільйонів євро.

"У співпраці з владою ми виявили, що на борту було добриво, яке, ймовірно, належало особі, включеній до санкційного списку ЄС. Згідно з правилами ЄС, активи повинні бути заморожені, якщо їх виявлено", - розповіла керівниця групи з питань санкцій МЗС Фінляндії Піа Саріваара.

Наразі "Smew" знаходиться за межами порту. Судно очікує підтвердження того, чи може тимчасово заарештований вантаж отримати дозвіл на вивезення з країни.

як розповіла Саріваара, ймовірніше за все вантаж продовжить свій шлях після розмитнення. У Фінляндії його можуть пропустити у разі, якщо він прямує до третьої країни та йому необхідно забезпечити виробництво продуктів харчування.