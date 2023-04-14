Финляндия начала строить первый участок забора на границе с Россией

Финляндия начала строить первый участок забора на своей границе с Россией. В первую очередь забор необходим, если РФ попытается атаковать границу мигрантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бригадного генерала пограничной службы Финляндии Яри Толппанена, которое приводит Reuters.

"Финляндия стремится оградиться от повторения событий на восточной границе Европейского союза в Польше зимой 2021 года, когда блок обвинил Беларусь в организации кризиса, привозя мигрантов с Ближнего Востока, предоставляя им визы и толкая их через границу", - говорится в материале.

К концу 2026 года финский забор, изготовленный из стальной сетки, должен покрыть около 200 км важнейших участков границы. Руководитель проекта Исмо Курки заявил, что, хотя он не предназначен для противодействия вторжению, забор будет иметь оборудование для наблюдения.

"Ситуация на финско-российской границе была стабильной и стабильной в настоящее время. Но в сложившейся ситуации с безопасностью Финляндия должна иметь более надежный и независимый пограничный контроль. И Финляндия должна меньше зависеть от российского пограничного контроля", - сказал Толппанен.

Новый забор будет высотой 3 метра, будет состоять из колючей проволоки и будет стоить примерно 380 миллионов евро.