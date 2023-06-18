В Финляндии определились с новым правительством: кто занял ключевые для Украины должности

В Финляндии сформировали новое правительство. В результате переизбрания правительства был избран новый премьер и еще семь министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Премьер-министром Финляндии вместо Санны Марин стал лидер "Национальной коалиции" Петтери Орпо. Кроме премьера, партия объявила министров по своей квоте, к ним относятся важнейшие для Украины должности, в том числе глава МИД и Минобороны.
Министр иностранных дел
Министром иностранных дел стала Элина Валтонен. Валтонен получила образование в сфере экономики, финансов и информационных технологий, до начала политической карьеры работала в инвестиционном банкинге.
В 2014 году она впервые стала депутатом от столичного округа Уусимаа, некоторое время была вице-президентом "Национальной коалиции", на местных выборах 2021 года избралась в мэрию Хельсинки, а на последних выборах снова прошла в парламент, установив рекорд по количеству полученных голосов на своем округе в Хельсинки.
Министр обороны
Министром обороны был избран Антти Хяккянен. Он имеет юридическое образование, с 2016 года впервые избрался в парламент Финляндии, некоторое время был вице-президентом своей политсилы, а в 2017-2019 годах был министром юстиции в правительстве Юхи Сипиля.
В 2023 году успешно переизбрался в парламент
Кроме них в правительство вошли еще несколько новых лиц, в частности:
В других министерствах изменений не произошло, а именно:
Напомним, 2 апреля в Финляндии прошли парламентские выборы. Политическая сила премьера Санны Марин проиграла, заняв третье место. Больше всего голосов получила "Национальная оппозиционная коалиция", возглавляемая Петтером Орпо.
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