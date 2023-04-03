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"Национальная оппозиционная коалиция" победила: результаты выборов в Финляндии

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Финляндия, Понедельник 03 апреля 2023 03:37
"Национальная оппозиционная коалиция" победила: результаты выборов в Финляндии Фото: Парламентские выборы в Финляндии: победила "Национальная оппозиционная коалиция" (pixabay com)
Автор: Максим Шушко

В воскресенье, 2 апреля, в Финляндии прошли парламентские выборы, на которых одержала победу "Национальная оппозиционная коалиция".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MTV.

Несмотря на напряженную борьбу за первое место, победу с незначительным отрывом завоевала "Национальная оппозиционная коалиция" во главе с Петтером Орло, набрав 20,8 процента голосов.

Второе место заняла политическая сила "Истинные Финны" с результатом 20,1%.

Действующий премьер-министр Финляндии Санна Марин набрала 35 623 голоса. Ее Социал-демократическая партия завоевала 19,9 процента.

Новый парламент состоит из 54 процентов мужчин и 46 % женщин. 130 из 200 депутатов продлили свои полномочия. Самый высокий показатель явки избирателей зафиксирован в Хельсинки (77,5), самый низкий – на Аландских островах (59,7).

Ранее мы писали, что премьер-министр Финляндии Санна Марин приняла свое поражение на выборах .

Напомним, партия Маррин уступает выборах правой Национальной оппозиционной коалиции во главе с Петтером Орпо , который может стать следующим главой правительства.

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