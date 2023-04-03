"Национальная оппозиционная коалиция" победила: результаты выборов в Финляндии
В воскресенье, 2 апреля, в Финляндии прошли парламентские выборы, на которых одержала победу "Национальная оппозиционная коалиция".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MTV.
Несмотря на напряженную борьбу за первое место, победу с незначительным отрывом завоевала "Национальная оппозиционная коалиция" во главе с Петтером Орло, набрав 20,8 процента голосов.
Второе место заняла политическая сила "Истинные Финны" с результатом 20,1%.
Действующий премьер-министр Финляндии Санна Марин набрала 35 623 голоса. Ее Социал-демократическая партия завоевала 19,9 процента.
Новый парламент состоит из 54 процентов мужчин и 46 % женщин. 130 из 200 депутатов продлили свои полномочия. Самый высокий показатель явки избирателей зафиксирован в Хельсинки (77,5), самый низкий – на Аландских островах (59,7).
Ранее мы писали, что премьер-министр Финляндии Санна Марин приняла свое поражение на выборах .
Напомним, партия Маррин уступает выборах правой Национальной оппозиционной коалиции во главе с Петтером Орпо , который может стать следующим главой правительства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .