Демократия сказала свое слово, – премьер Финляндии о поражении на выборах

В воскресенье в Финляндии прошли парламентские выборы, на которых партия действующего премьер-министра Санны Марин уступила конкурентам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на mtv .

Социал-демократическая партия Марин набрала меньше голосов, чем конкуренты из правой Национальной оппозиционной коалиции во главе с Петтером Орпо. К полуночи подсчитано 99,8% голосов.

"Демократия сказала свое слово", – заявила Санна Марин, признав свое поражение на выборах.