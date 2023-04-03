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Демократия сказала свое слово, – премьер Финляндии о поражении на выборах

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Финляндия, Понедельник 03 апреля 2023 00:53
Демократия сказала свое слово, – премьер Финляндии о поражении на выборах Фото: премьер-министр Финляндии Санна Марин (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В воскресенье в Финляндии прошли парламентские выборы, на которых партия действующего премьер-министра Санны Марин уступила конкурентам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на mtv.

Социал-демократическая партия Марин набрала меньше голосов, чем конкуренты из правой Национальной оппозиционной коалиции во главе с Петтером Орпо. К полуночи подсчитано 99,8% голосов.

"Демократия сказала свое слово", – заявила Санна Марин, признав свое поражение на выборах.

Ранее мы сообщали, что партия премьера Финляндии Санны Марин на парламентских выборах уступает конкурентам.

Напомним, Финское управление по взысканию долгов в связи с санкциями ЕС заморозило средства российского центра науки и культуры.

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