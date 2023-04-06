ua ru
Чт, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер Финляндии подала заявление об отставке своего правительства

Новина українською →
Хельсинки, Четверг 06 апреля 2023 11:10
Премьер Финляндии подала заявление об отставке своего правительства Фото: премьер-министр Финляндии Санна Марин (facebook com MarinSanna)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Финляндии Санна Марин инициировала отставку своего правительства после проигрыша на выборах. Соответствующее заявление она передала президенту страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Марин сегодня подала заявление об отставке своего правительства президенту Саули Ниинисте. Он принял просьбу правительства и поблагодарил Марин за сотрудничество.

"Я принимаю вашу просьбу об отставке и надеюсь, что правительство будет продолжать исполнять обязанности до назначения нового правительства", - сказал Ниинисте.

Правительство Санны Марин продолжит работу, пока не будет назначено новое. На следующей неделе глава коалиции Петтер Орпо начнет консультации.

Напомним, 2 апреля в Финляндии прошли парламентские выборы. Политическая сила премьера Санны Марин проиграла, заняв третье место. Больше всего голосов получила "Национальная оппозиционная коалиция", возглавляемая Петтером Орпо.

Премьер-министр Санна Марин приняла свое поражение на выборах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Премьер-министр
NEWS
Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW
Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW
DAILY
Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам