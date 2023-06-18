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У Фінляндії визначилися з новим урядом: хто зайняв ключові для України посади

Фото: прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо (flickr.com finnishgovernment)
Автор: Каріна Левицька

У Фінляндії сформували новий уряд. В результаті переобрання уряду було обрано нового прем'єра та ще сім міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Прем’єр-міністром Фінляндії замість Санни Марін став лідер "Національної коаліції" Петтері Орпо. Крім прем'єра, партія оголосила міністрів за своєю квотою, до них належать найважливіші для України посади, зокрема глава МЗС та Міноборони.

Міністр закордонних справ

Міністром закордонних справ стала Еліна Валтонен. Валтонен здобула освіту у сфері економіки, фінансів та інформаційних технологій, до початку політичної кар’єри працювала в інвестиційному банкінгу.

У 2014 році вона вперше стала депутаткою від столичного округу Уусімаа, деякий час була віцепрезиденткою "Національної коаліції", на місцевих виборах 2021 року обралася до мерії Гельсінкі, а на останніх виборах знову пройшла до парламенту, встановивши рекорд за кількістю отриманих голосів на своєму окрузі у Гельсінкі.

Міністр оборони

Міністром оборони було обрано Антті Хяккянена. Він має юридичну освіту, з 2016 року вперше обрався до парламенту Фінляндії, деякий час був віцепрезидентом своєї політсили, а у 2017-2019 роках був міністром юстиції в уряді Юхи Сіпіля.

У 2023 році успішно переобрався до парламенту

Крім них до уряду ввійшли ще декілька нових облич, зокрема:

  • Міністерство муніципалітетів та регіонів - Анна-Кайса Іконен,
  • Міністерство соціальної безпеки - Санні Гран-Лаасонен,
  • Міністерство праці з дворічною ротацією очолюватимуть Арто Сатонен і Матіас Марттінен,
  • Міністерство науки та культури перші два роки очолюватиме Сарі Мултала, наступні два - Марі-Леена Талвітіе.
  • Міністерство клімату і довкілля - Кай Мюккянен.
  • Міністерство фінансів - Ріікка Пурра.

В інших міністерствах змін не відбулось, а саме:

  • Міністерство внутрішніх справ - Марі Рантанен,
  • Міністерство юстиції – Леена Мері,
  • Міністерство зовнішньої торгівлі та розвитку – Вілле Тавіо,
  • Міністерство соціальних питань і здоров’я – Кайса Юусо,
  • Міністерство транспорту – Лулу Ранн,
  • Міністерство з питань бізнесу на перші 2 роки очолить Вільгельм Юнніла, далі Сакарі Пуісто.
  • Міністерство сільського й лісового господарства - Сарі Ессая.

Нагадаємо, 2 квітня у Фінляндії відбулися парламентські вибори. Політична сила прем'єрки Санни Марін програла, посівши третє місце. Найбільше голосів отримала "Національна опозиційна коаліція", яку очолює Петтер Орпо.

Прем'єр-міністр Санна Марін прийняла свою поразку на виборах. Та ініціювала відставку свого уряду

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