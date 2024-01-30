В Финляндии выдвинули новое обвинение российскому неонацисту Петровскому
Финский прокурор требует условного заключения для подозреваемого в преступлениях на Донбассе российского неонациста Яна Петровского за нарушение запрета на въезд в страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
По словам прокурора, оба преступления были совершены на МАПП Ваалимаа.
Мужчина приехал в Финляндию через Виролахти 16 августа 2022 года. Через несколько дней он уехал обратно в Россию.
Второй раз он приехал в Финляндию 19 июля 2023 года через пограничный пункт Ваалимаа.
Как Петровский попал в Финляндию
Воислав Торден занесен в санкционный список ЕС под своим прежним именем Ян Петровский, и въезд в Финляндию ему запрещен. Однако мужчине удалось попасть в страну, сменив имя.
Согласно обвинению, Торден пытался ввести власти в заблуждение и обойти запрет на въезд, обращаясь за визами в различные представительства и скрывая свое прежнее имя.
Что грозит неонацисту
Дело рассматривали в уездном суде Кюменлааксо во вторник, 30 января. Обвиняемый участвовал в судебном разбирательстве через видеосвязь из тюрьмы в Вантаа.
В суде он отрицал, что совершил какое-то правонарушение. Обвинение требует для него 60-дневного условного тюремного заключения.
Задержание Тордена (Петровского) в Финляндии
Российский боевик был задержан полицией Финляндии 25 августа. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что хочет экстрадировать его. Воислав Торден был лидером и командиром российского военизированного формирования "Оперативная группа "Русич". Он был известен благодаря своим связям в ультраправых кругах, также Торден воевал на стороне Башара Асада в Сирии.
В конце августа стало известно, что Торден попросил экстрадировать его в РФ.
Также мы сообщали, что Верховный суд Финляндии отказал в запросе Украины по поводу экстрадиции военного преступника РФ "диверсионно-штурмовой разведывательной группы Русич", неонациста Воислава Тордена (Яна Петровского) и приказал его освободить.
В декабре стражи порядка Финляндии приняли решение о начале расследования военных преступлений российского неонациста Яна Петровского в Украине.
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