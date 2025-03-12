В Финляндии выступили против отправки своих "миротворцев" в Украину

По его словам, миротворчество, восстановление Украины и ее европейский путь не могут быть согласованы без Европы. Именно поэтому Финляндия предложила ряд шагов для мирного процесса.

"Наш президент (Александр Стубб - ред.) был очень активным в этой сфере. Мы готовы участвовать любым способом, который нам подходит, но мы не будем посылать солдат в Украину", - подчеркнул он.

Премьер Финляндии заявил, что его страна не может сделать это, так как граничит с Россией.

"Было бы рискованно, если бы финские солдаты оказались перед риском конфликта с военными соседней с нами страны. Поэтому здесь линия нашего правительства четкая", - отметил Орпо.

"Коалиция желающих"

Стоит напомнить, что недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о создании "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Главная цель коалиции - собрать страны, которые готовы отправить военных в Украину.

Также мы писали, что премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил, что его страна поддерживает президента Владимира Зеленского и рассматривает возможность отправки своих военных в Украину.

А вот премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна не будет отправлять своих миротворцев в Украину. Ведь это очень сложная в реализации вещь, которая может оказаться не эффективной.