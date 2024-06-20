Финляндия решила заморозить отношения с РФ, пока идет война в Украине
Финляндия представила новый доклад о внешней политике и политике безопасности. Теперь политика Хельсинки основана на "реализме, основанном на ценностях".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
В докладе также говорится о "новой эре внешней политики и политики безопасности". Это первый доклад Финляндии с вступления в НАТО.
Согласно новому докладу, войне России в Украине не видно конца. Поэтому нельзя исключать угрозу расширения военных действий России за пределы Украины. Финляндия и ЕС должны быть готовы к этому.
В то же время отношения между державами во всем мире находятся в беспорядке, а международная система, основанная на правилах, подвергается сомнению, особенно под руководством Китая и России.
При этом в докладе говорится, что вторжение России в Украину коренным образом изменило отношения между Финляндией и РФ.
"Политические отношения теперь разорваны. Функционируют только дипломатические отношения и необходимое сотрудничество между властями, в том числе на границе. Политические отношения с Россией не могут быть построены до тех пор, пока Россия продолжает агрессивную войну и нарушает международное право", - говорится в сообщении.
Однако Финляндия будет стараться по мере возможности поддерживать условия функционирования российского гражданского общества. В докладе также подчеркивается важность сохранения знаний о России.
Несмотря на свою воинственность, Россия, как считается, не представляет непосредственной военной угрозы для Финляндии. Однако в докладе говорится, что к применению или угрозе применения военной силы против Финляндии необходимо быть готовым.
Ожидается, что Россия продолжит гибридные атаки на Финляндию. Примером этого является переброска просителей убежища к восточной границе. К ущербу, нанесенному критически важной инфраструктуре, следует подготовиться более тщательно.
Отношения Финляндии и России
С 2022 года отношения между Финляндией и Россией переживают период резкого охлаждения. Этому послужили ряд геополитических событий, ключевым из которых стало вторжение России в Украину, а также последовательное вступление Финляндии в НАТО.
В мае 2022 года Финляндия, ссылаясь на возросшие угрозы со стороны России и стремление к обеспечению собственной безопасности, официально подала заявку на членство в Североатлантическом альянсе.
Данный шаг не остался без реакции со стороны России, которая выступила с угрозами применения военных контрмер.
В апреле 2023 года Финляндия стала полноправным членом НАТО, существенно укрепив свои гарантии безопасности. Россия же восприняла этот шаг как серьезный вызов своим стратегическим интересам в регионе.
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