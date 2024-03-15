Финляндия намерена запретить просителям убежища въезд с территории России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Финляндия закрыла все переходы на своей границе с Россией протяженностью 1340 км в конце прошлого года на фоне растущего числа прибывающих, у которых не было действительных документов для въезда в Европейский Союз.

Тем не менее, просители убежища продолжают прибывать, и правительство полагает, что их число может значительно возрасти с приходом весны и повышением температуры.

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"Финляндия стала объектом инструментальной миграции... Российские власти не только не смогли вмешаться в это явление, но даже способствовали ему", - заявил премьер-министр Петтери Орпо.

Законодательный запрет

Предложенный законопроект теперь будет разослан для предложений, а затем на рассмотрение парламента, сказал Орпо, добавив, что правительство надеется, что он будет одобрен как можно скорее.

"Финляндия должна быть готова к тому, что Россия будет оказывать длительное давление", - говорится в заявлении министерства внутренних дел.

Пограничная служба Финляндии сообщила, что в период с августа по декабрь прошлого года из России въехали более 1300 просителей убежища из таких стран, как Йемен, Сомали и Сирия. До этого периода их число составляло в среднем всего один человек в день.

В феврале министр внутренних дел Мари Рантанен заявила, что у властей есть информация о том, что на российской стороне находятся тысячи людей, ожидающих переезда в Финляндию.

В прошлом году Финляндия отказалась от своей давней позиции военного неприсоединения и вступила в НАТО в ответ на вторжение Москвы в Украину.

Напомним, прошлой осенью Финляндия запретила въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. Поэтому все автомобили, которые зарегистрированы в стране-агрессоре, должны покинуть Финляндию до 16 марта.