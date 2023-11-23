В Финляндии начались масштабные учения военно-морских сил стран НАТО

В учениях принимают участие около 30 боевых и вспомогательных кораблей. Они направлены на усиление военно-морских операций в Балтийском море, акцентируясь на навыках ведения совместных действий.

Основными участниками являются Корпус морской пехоты США, Королевский флот Великобритании и несколько морских групп НАТО с кораблями Германии, Нидерландов, Польши и Франции. Всего привлечено более 4 тысяч военнослужащих.

Freezing Winds 23 также включают в себя воздушные операции с участием 16 самолетов стран-союзников. Отмечается, что суда пришвартованы в портах городов Турку и Хельсинки, что является важным шагом в интеграции Финляндии в оборонные инициативы НАТО.

Финляндия в НАТО

Напомним, Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса в начале апреля этого года.

При этом до членства официальные лица Финляндии планировали рассмотреть присутствие войск НАТО на своей территории.

Еще в мае стало известно, что Хельсинки договариваются с Вашингтоном о том, чтобы разрешить американским военным находиться на территории страны. Позже сообщалось, что Финляндия, вероятно, может разрешить Соединенным Штатам Америки использовать несколько военных баз.