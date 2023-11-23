RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Финляндии начались масштабные учения военно-морских сил стран НАТО

Фото: Финляндия впервые как член Альянса возглавила обучение ВМС стран НАТО (facebook Standing NATO)
Автор: Максим Шушко

Финляндия впервые в статусе члена НАТО возглавила международные военно-морские учения Freezing Winds 23, которые проходят с 20 ноября по 1 декабря в Финском заливе и Архипелаговом море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Navy Recognition.

В учениях принимают участие около 30 боевых и вспомогательных кораблей. Они направлены на усиление военно-морских операций в Балтийском море, акцентируясь на навыках ведения совместных действий.

Основными участниками являются Корпус морской пехоты США, Королевский флот Великобритании и несколько морских групп НАТО с кораблями Германии, Нидерландов, Польши и Франции. Всего привлечено более 4 тысяч военнослужащих.

Freezing Winds 23 также включают в себя воздушные операции с участием 16 самолетов стран-союзников. Отмечается, что суда пришвартованы в портах городов Турку и Хельсинки, что является важным шагом в интеграции Финляндии в оборонные инициативы НАТО.

Финляндия в НАТО

Напомним, Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса в начале апреля этого года.

При этом до членства официальные лица Финляндии планировали рассмотреть присутствие войск НАТО на своей территории.

Еще в мае стало известно, что Хельсинки договариваются с Вашингтоном о том, чтобы разрешить американским военным находиться на территории страны. Позже сообщалось, что Финляндия, вероятно, может разрешить Соединенным Штатам Америки использовать несколько военных баз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВМС СШАФинляндия