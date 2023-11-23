У Фінляндії розпочалися масштабні навчання військово-морських сил країн НАТО

Фінляндія вперше у статусі члена НАТО очолила міжнародні військово-морські навчання Freezing Winds 23, які проходять з 20 листопада по 1 грудня у Фінській затоці та Архіпелаговому морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Navy Recognition.
У навчаннях беруть участь близько 30 бойових і допоміжних кораблів. Вони спрямовані на посилення військово-морських операцій у Балтійському морі, акцентуючись на навичках ведення спільних дій.
Основними учасниками є Корпус морської піхоти США, Королівський флот Великої Британії і кілька морських груп НАТО з кораблями Німеччини, Нідерландів, Польщі та Франції. Загалом залучено понад 4 тисячі військовослужбовців.
Freezing Winds 23 також включають повітряні операції за участю 16 літаків країн-союзників. Зазначається, що судна наразі пришвартовані в портах міст Турку та Гельсінкі, що є важливим кроком у інтеграції Фінляндії в оборонні ініціативи НАТО.
Фінляндія в НАТО
Нагадаємо, Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу на початку квітня цього року.
При цьому, до членства офіційні особи Фінляндії планували розглянути присутність військ НАТО на своїй території.
Ще в травні стало відомо, що Гельсінкі домовляються з Вашингтоном про те, щоб дозволити американським військовим перебувати на території країни. Пізніше повідомлялося, що Фінляндія, ймовірно, може дозволити Сполученим Штатам Америки використовувати кілька військових баз.
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