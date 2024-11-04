RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Финляндии допустили, что помощь Украине от ЕС нужно будет усилить после выборов в США

Фото: Антти Хяккянен, министр обороны Финляндии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюзу необходимо будет усилить помощь Украине, если наступит сложный период после президентских выборов в США. Сейчас не время для усталости от войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Yle заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

"Сейчас мы имеем твердую уверенность в группе поддержки Украины, в которой участвуют Соединенные Штаты, что Соединенные Штаты продолжат свою поддержку", - заверил глава Минобороны.

Но, по его словам, выборы в США все же могут повлиять на поддержку Украины. И тогда Европе необходимо будет оказать больше финпомощи Украине, чем сейчас. 

"Если будет тяжело, Европа должна взять на себя ответственность за это. Это значит, что в кошельках европейских налогоплательщиков должно быть найдено больше денег на поддержку Украины", - добавил Хяккянен.

Он подчеркнул, что сейчас не время для усталости от войны или разговоров о том, что мир будет заключен на условиях России. Мир должен быть достигнут на условиях Украины.

 

Выборы в США

Напомним, 5 ноября в США пройдут президентские выборы. Главными кандидатами являются Камала Харрис и Дональд Трамп. Очевидного фаворита нет.

Как отмечал в комментарии РБК-Украина эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев, Трамп, вероятнее всего, будет склонять Украину к переговорам.

Более детально о том, как президентские выборы в США могут повлиять на помощь Украине, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиФинляндияПомощь УкраинеВойна в Украине