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У Фінляндії допустили, що допомогу Україні від ЄС потрібно буде посилити після виборів у США

Фото: Антті Хяккянен, міністр оборони Фінляндії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюзу необхідно буде посилити допомогу Україні, якщо настане тяжкий період після президентських виборів у США. Нині не час для втоми від війни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Yle заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

"Зараз ми маємо тверду впевненість у групі підтримки України, у якій беруть участь Сполучені Штати, що Сполучені Штати продовжать свою підтримку", - запевнив голова Міноборони.

Але, за його словами, вибори в США все ж таки можуть вплинути на підтримку України. І тоді Європі необхідно буде надати більше фіндопомоги Україні, ніж зараз.

"Якщо буде важко, Європа має взяти на себе відповідальність за це. Це означає, що у гаманцях європейських платників податків має бути знайдено більше грошей на підтримку України", - додав Хяккянен.

Він наголосив, що зараз не час для втоми від війни чи розмов про те, що мир буде укладено на умовах Росії. Мир має бути досягнутий на умовах України.

 

Вибори у США

Нагадаємо, 5 листопада у США відбудуться президентські вибори. Головними кандидатами є Камала Гарріс та Дональд Трамп. Очевидного фаворита немає.

Як зазначав у коментарі РБК-Україна експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв, Трамп, найімовірніше, схилятиме Україну до переговорів.

Детальніше про те, як президентські вибори в США можуть вплинути на допомогу Україні, - у матеріалі РБК-Україна.

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