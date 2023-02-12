Финляндия еще не приняла решений об отправке танков Leopard Украине
Сегодня, 12 февраля, премьер Финляндии Санна Марин заявила, что решение по отправке Украине немецких танков Leopard еще не принято.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
"Мы не сообщаем общественность о таких вещах заранее, но когда решение уже принято, мы сообщаем им то, что они должны знать. Разные страны имели разные линии коммуникации. Мы были сдержаны, мы не перечисляем отдельные вопросы, которые есть в открытом доступе. Финляндия предоставила Украине много материалов, и мы готовы продолжать это делать", - отметила Марин.
Она сказала, что ситуация в Финляндии "чуть-чуть отличается" от других стран из-за того, что она граничит с Россией, и отметила, что еще не принято решение об отправке танков Leopard в Украину.
Премьер все же подчеркнула, что поддерживает совместные закупки оружия странами ЕС для Украины, поскольку они укрепляют европейскую оборонную промышленность. А потому также защита Финляндии.
Напомним, мы писали, что западные СМИ узнали, когда Финляндия может передать Украине танки Leopard 2.
Кроме того, РБК-Украина сообщало, что Германия все больше озабочена тем, что европейские союзники вовремя не обеспечат Украину достаточным количеством боевых танков Leopard 2.
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