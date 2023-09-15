ua en ru
Пт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Финляндии мужчину хотят посадить в тюрьму за поставки в РФ подсанкционных товаров

Финляндия, Пятница 15 сентября 2023 18:33
UA EN RU
В Финляндии мужчину хотят посадить в тюрьму за поставки в РФ подсанкционных товаров Фото: Иллюстративное фото (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Гендиректора финских компаний, которые попали в санкционный список США против России, хотят посадить в тюрьму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Мужчину французского происхождения, который является генеральным директором двух финских компаний, подозревают в грубом преступлении в сфере регулирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос о задержании будут обсуждать в понедельник в районном суде Итя-Уусимаа.

Чем именно он помогал России

Мужчина также входит в санкционный список Минфина США.

По данным Министерства, компании этого человека поставляли в Россию иностранную электронную продукцию, например камеры, которые используют в дронах, эффективные оптические фильтры и литиевые батареи.

Россия пытается обходить санкции

Ранее сообщалось, что компанию из Хельсинки подозревают в нарушении санкций. По версии следствия компания заказывала продукцию со всего мира и экспортировала ее в Россию.

Также российские авиакомпании с мая прошлого года по июнь 2023 года закупили в обход санкций запчасти на сумму не менее 1,2 млрд долларов. Эта сумма может не учитывать все поставки.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен усилит давление на Объединенные Арабские Эмираты с целью ограничить экспорт подсанкционных товаров в Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Финляндия
NEWS
Кабмин внес в Раду проект бюджета-2024
Кабмин внес в Раду проект бюджета-2024
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна