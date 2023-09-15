У Фінляндії чоловіка хочуть посадити до в'язниці за постачання в РФ підсанкційних товарів

Гендиректора фінських компаній, які потрапили до санкційного списку США проти Росії, хочуть посадити до в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

"Чоловіка французького походження, який є генеральним директором двох фінських компаній, підозрюють у грубому злочині у сфері регулювання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що питання про затримання обговорюватимуть у понеділок у районному суді Ітя-Уусімаа.

Чим саме він допомагав Росії

Чоловік також входить до санкційного списку Мінфіну США.

За даними Міністерства, компанії цієї людини постачали в Росію іноземну електронну продукцію, як-от камери, які використовують у дронах, ефективні оптичні фільтри та літієві батареї.

Росія намагається обходити санкції

Раніше повідомлялось, що компанію з Гельсінкі підозрюють у порушенні санкцій. За версією слідства, компанія замовляла продукцію з усього світу й експортувала її в Росію.

Також російські авіакомпанії з травня минулого року по червень 2023 закупили в обхід санкцій запчастини на суму не менше 1,2 млрд доларів. Ця сума може не враховувати всі поставки.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн посилить тиск на Об'єднані Арабські Емірати з метою обмежити експорт підсанкційних товарів до Росії.