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В Финляндии из-за перехода на летнее время произошел глобальный сбой на железной дороге

Фото: в Финляндии из-за перехода на летнее время произошел глобальный сбой на железной дороге (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

Финляндия в ночь на 26 марта перешла на летнее время. Однако на финской железнодорожной дороге произошел сбой при переводе часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Часы на вокзалах страны не смогли автоматически перейти в летнее время. Они показывали зимнее. При этом на некоторых станциях время все же так было показано верно, но отправление поездов не совпадало с расписанием.

Кроме этого, на финском сайте по поиску поездов и расписаний их движения не работал поиск.

Как позже сообщили, исправить неисправность удалось в 11 часов по местному времени.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 26 марта Украина перешла на летнее время. Часы перевели в 3:00 в час вперед, поэтому важно знать, который час, чтобы ничего не напутать и никуда не опоздать.

Также согласно заявлению "Укрзализныци", с сегодняшнего дня время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом перевода стрелок часов.

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Финляндия