В Финляндии из-за перехода на летнее время произошел глобальный сбой на железной дороге

Финляндия в ночь на 26 марта перешла на летнее время. Однако на финской железнодорожной дороге произошел сбой при переводе часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Часы на вокзалах страны не смогли автоматически перейти в летнее время. Они показывали зимнее. При этом на некоторых станциях время все же так было показано верно, но отправление поездов не совпадало с расписанием.

Кроме этого, на финском сайте по поиску поездов и расписаний их движения не работал поиск.

Как позже сообщили, исправить неисправность удалось в 11 часов по местному времени.