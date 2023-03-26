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У Фінляндії через перехід на літній час стався глобальний збій на залізниці

Фото: у Фінляндії через перехід на літній час стався глобальний збій на залізниці (pixabay.com)
Автор: Наталія Кава

Фінляндія в ніч на 26 березня перейшла на літній час. Однак на фінській залізничній дорозі стався збій при переводі годинників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Годинники на вокзалах країни не змогли автоматично перейти на літній час. Вони показували зимовий. При цьому на деяких станціях час все ж так було показано вірно, але відправлення потягів не збігалось з розкладом.

Окрім цього на фінському сайті з пошуку потягів та розкладів їх руху не працював пошук.

Як пізніше повідомили, виправити несправність вдалось об 11 годні за місцевим часом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 26 березня Україна перейшла на літній час. Годинники перевели о 3:00 на годину вперед, тому важливо знати котра зараз година, щоб нічого не наплутати і нікуди не спізнитися.

Також згідно з заявою "Укрзалізниці", відсьогодні час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника.

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