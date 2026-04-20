Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Финляндия привлечет резервистов к патрулям на фоне инцидентов с украинскими дронами

16:00 20.04.2026 Пн
2 мин
Для чего вооруженные силы страны пошли на такой шаг?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: военные вооруженных сил Финляндии (Getty Images)

Финляндия планирует привлечь военных резервистов к патрулированию из-за инцидентов с украинскими дронами, которые оказываются над страной во время атак на российские объекты.

В Вооруженных силах Финляндии отметили, что украинские беспилотники, которые летят атаковать российские порты вблизи Санкт-Петербурга, иногда залетают в воздушное пространство страны.

В связи с этим резервистов приглашают присоединиться к наблюдению, которое обеспечивает армия и другие структуры.

Привлечение будет происходить в формате учений для обновления навыков. Приглашение поступят тем резервистам, которые ранее дали согласие на участие в таких мероприятиях.

Использование опыта резервистов должно снизить нагрузку на регулярные службы. Сейчас надзор за воздушным пространством у границ с Россией требует больших ресурсов армии и пограничников, поскольку мониторинг ведется на суше и в море.

Кроме того, в вооруженных силах страны призвали гражданское население не разглашать информацию о расположении или передвижении военных подразделений, в частности в соцсетях.

Украинские дроны в странах Балтийского моря

Напомним, в Финляндии в конце марта упали два беспилотника. Киев и Хельсинки подтвердили, что дроны не были направлены в сторону финской территории, а изменили траекторию под влиянием российских препятствий во время атаки на объекты в РФ.

Кроме того, 11 апреля в Финляндии нашли беспилотник, который упал на острове Иити. Дрон был обезврежен, но после этого премьер-министр страны Петтери Орпо отметил, что страна усилила контрмеры против дронов.

Отметим, 12 апреля на пляже в эстонском уезде Ляэне-Вирумаа обнаружили фрагмент крыла беспилотника, который море выбросило на берег. По предварительным данным, находка может быть частью украинского дрона.

