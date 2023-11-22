Финляндия закроет почти все пограничные переходы с Россией. СМИ узнали детали

"Заместитель канцлера юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен "дал зеленый свет" новому проекту решения Министерства внутренних дел об ужесточении условий пересечения границы в среду", - говорится в сообщении.

СМИ пишет, что правительство Финляндии предлагает закрыть все пограничные переходы на восточной границе, за исключением Раджа-Йосеппи.

Фото: Карта пограничных переходов (hs.fi)

Расположенный в муниципалитете Инари, Раджа-Йосеппи является самым северным пунктом пересечения границы Финляндии. Правительство готово принять решение о дополнительных пограничных ограничениях уже в среду.

Финляндия закрывает границу с РФ

Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла 4 пункта пересечения границы с Россией. Власти страны объясняли такие действия борьбой с притоком беженцев, ищущих убежища.

Позже стало известно, что Финляндия может полностью закрыть границу с Россией. Министерство внутренних дел готовит соответствующий законопроект. Он должен стать запасным мероприятием в случае, если количество просителей убежища в Финляндии резко увеличится.

Добавим также, что на днях финским пограничникам пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в лагеря из России.