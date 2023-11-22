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Фінляндія закриє майже всі прикордонні переходи з Росією. ЗМІ дізналися деталі

Архівне фото: Фінляндія закриє майже всі прикордонні переходи з Росією (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Фінляндії планує закрити майже всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з РФ. Залишиться працювати лише один.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.

"Заступник канцлера юстиції Фінляндії Мікко Пуумалайнен "дав зелене світло" новому проєкту рішення Міністерства внутрішніх справ про посилення умов перетину кордону в середу", - йдеться в повідомленні.

ЗМІ пише, що уряд Фінляндії пропонує закрити всі прикордонні переходи на східному кордоні, за винятком Раджа-Йосеппі. 

Фото: Карта прикордонних переходів (hs.fi)

Розташований у муніципалітеті Інарі, Раджа-Йосеппі є найпівнічнішим пунктом перетину кордону Фінляндії. Уряд готовий ухвалити рішення про додаткові прикордонні обмеження вже в середу. 

Фінляндія закриває кордон із РФ

Нагадаємо, 18 листопада Фінляндія закрила 4 пункти перетину кордону з Росією. Влада країни пояснювала такі дії боротьбою з припливом біженців, які шукають притулку.

Пізніше стало відомо, що Фінляндія може повністю закрити кордон із Росією. Міністерство внутрішніх справ готує відповідний законопроект. Він має стати запасним заходом на випадок, якщо кількість прохачів притулку у Фінляндії різко збільшиться.

Додамо також, що днями фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

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