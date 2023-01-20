Финляндия не включила Leopard 2 в пакет помощи, решение примут отдельно
Финляндия не включила танки Leopard 2 в крупнейший пакет помощи для Украины. Решения по ним будут приниматься отдельно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Из того, что я могу сообщить - этот пакет не включает танки Leopard 2… В него входят тяжелые вооружения и боеприпасы", - заявил специальный советник министра обороны Финляндии Миика Пюннонен.
Пюннонен отметил, что у Финляндии около 200 единиц Leopard 2. Решение по их передаче ВСУ будет приниматься отдельно по итогам координации с союзниками на авиабазе "Рамштайн".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр обороны США Ллойд Остин во время заседания "Рамштайн" призвал своих иностранных коллег быть более решительными в помощи Украине.
Президент Украины Владимир Зеленьский во время своего обращения на заседании призвал союзников обсудить отправку в Украину дальнобойных ракет и истребителей F-16.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.