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Финляндия не включила Leopard 2 в пакет помощи, решение примут отдельно

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Пятница 20 января 2023 12:38
Финляндия не включила Leopard 2 в пакет помощи, решение примут отдельно Фото: танк Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Финляндия не включила танки Leopard 2 в крупнейший пакет помощи для Украины. Решения по ним будут приниматься отдельно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Из того, что я могу сообщить - этот пакет не включает танки Leopard 2… В него входят тяжелые вооружения и боеприпасы", - заявил специальный советник министра обороны Финляндии Миика Пюннонен.

Пюннонен отметил, что у Финляндии около 200 единиц Leopard 2. Решение по их передаче ВСУ будет приниматься отдельно по итогам координации с союзниками на авиабазе "Рамштайн".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр обороны США Ллойд Остин во время заседания "Рамштайн" призвал своих иностранных коллег быть более решительными в помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленьский во время своего обращения на заседании призвал союзников обсудить отправку в Украину дальнобойных ракет и истребителей F-16.

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