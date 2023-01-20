Финляндия не включила Leopard 2 в пакет помощи, решение примут отдельно

Финляндия не включила танки Leopard 2 в крупнейший пакет помощи для Украины. Решения по ним будут приниматься отдельно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Из того, что я могу сообщить - этот пакет не включает танки Leopard 2… В него входят тяжелые вооружения и боеприпасы", - заявил специальный советник министра обороны Финляндии Миика Пюннонен. Пюннонен отметил, что у Финляндии около 200 единиц Leopard 2. Решение по их передаче ВСУ будет приниматься отдельно по итогам координации с союзниками на авиабазе "Рамштайн".