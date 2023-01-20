Фінляндія не включила Leopard 2 до пакету допомоги, рішення приймуть окремо
Фінляндія не включила танки Leopard 2 до найбільшого пакета допомоги для України. Рішення щодо них ухвалюватимуть окремо.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"З того, що я можу повідомити - цей пакет не включає танки Leopard 2… До нього входить важке озброєння та боєприпаси", - заявив спеціальний радник міністра оборони Фінляндії Мііка Пюннонен.
Пюннонен відзначив, Фінляндія має близько 200 одиниць Leopard 2. Рішення щодо їх передачі ЗСУ ухвалюватиметься окремо за підсумками координації з союзниками на авіабазі "Рамштайн".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр оборони США Ллойд Остін, під час засідання "Рамштайн" закликав своїх іноземних колег бути рішучішими у допомозі Україні.
Тим часом президент України Володимир Зеленьский під час свого звернення на засіданні закликав союзників обговорити відправку в Україну далекобійних ракет та винищувачів F-16.
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